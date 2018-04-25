Струйный принтер — как ухаживать за устройством?

Если у вас есть, или вы только что приобрели струйный принтер, вы должны помнить о нескольких важных аспектах, связанных с его работой. Принтер, как и любое другое электронное устройство, требует соблюдения определенных правил, которые помогут избежать неприятных неисправностей или других проблем, связанных с его работой. Уход за принтером также способствует качеству печати.

Первым аспектом, связанным с уходом за принтером, является его правильное расположение. Вопреки внешнему виду, это не бессмысленно. Чтобы продлить срок службы устройства, мы не должны размещать его в очень солнечных местах. Как высокая температура, так и солнечные лучи не влияют на работу принтера. Необходимо заправлять картриджи. Вы можете обратиться за этим на https://service.brain.com.ua/zapravka-kartridzhey.

В лазерных принтерах важно не вытеснять объемы воздуха, необходимые для охлаждения модуля удержания картриджа. Также важно, чтобы принтер стоял со всеми краями на ровном столе. Любой малейший наклон может вызвать частые замятия бумаги. Также очевидно, что принтеры не должны располагаться в боковом положении.

Одним из наиболее важных аспектов, позволяющих принтеру работать, является правильный уровень чернил. Некоторые из устройств оснащены специальными экранами, которые показывают уровень чернил. Тем не менее, важно регулярно проверять этот уровень, поскольку полное отсутствие чернил может способствовать высыханию его остатков в голове. Высушенная головка принтера является одной из самых частых неисправностей в устройствах, которые иногда используются дома. Помните, что ваш принтер должен использоваться на регулярной основе, чтобы насадки печатающей головки не содержали остаточных чернил.

На рынке есть много документов для печати. Более дорогие бумаги с более высоким индексом белого цвета более гладкие и вызывают меньший износ компонентов принтера. Бумага, которая проходит через принтер с каждой распечаткой, входит в контакт с разделителем бумаги, резиновыми роликами и барабаном для лазерных принтеров. Низкое качество бумаги быстрее потребляет все замененные предметы и ускоряет работу вашего принтера. Поэтому мы рекомендуем покупать бумагу лучшего качества.

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