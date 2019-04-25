Менеджер МакSим поведала подробности ДТП с певицей



Российская исполнительница МакSим (Марина Абросимова) попала в серьезное ДТП происшествие за границей, ее автомобиль влетел в бордюр. Об этом рассказала менеджер певицы Маргарита Соколова.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» она пояснила, что была скользкая дорога, на скорости пробило колесо.

«Видимо, что-то на дороге было. Сильно занесло машину, врезались в бордюр», — рассказала Соколова.

Певица получила многочисленные ушибы, но, к счастью, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. В настоящее время врачи оказывают исполнительнице всю необходимую помощь.

Ранее менеджер певицы сообщила, что МакSим попала в серьезную аварию по дороге в аэропорт, «торопясь на свой обратный рейс в Москву на съемки клипа «Абонент не доступен».

По ее словам, поп-исполнительница будет определенное время находиться на реабилитации. Что касается концертов, которые были запланированы в нескольких городах РФ, то они будут перенесены на конец мая и июнь текущего года.

Соколова заверила поклонников, что певица обязательно выступит в каждом городе, где должны были состоятся ее концерты.

Ранее сообщалось, что солистка российской группы Electric Babble Алена Кузьмина погибла в автокатастрофе на трассе «Енисей» в Хакасии. Девушка, находившаяся за рулем Daewoo Matiz, направлялась из Абакана в сторону Минусинска, однако по неустановленным на данный момент причинам потеряла управление и врезалась в отбойник.



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