Родственники Началовой поведали, почему перенесли ее поминки



Родственники российской певицы Юлии Началовой, которая скончалась на 39-м году жизни, отказались ее поминать 24 апреля. Об этом сообщила PR-директор покойной артистки Анна Исаева.

По ее словам, 24 апреля в школе, где учится дочь Началовой Вера, состоится день открытых дверей.

«Она занята в большом спектакле, в котором играет одну из главных ролей. Верочка активно готовится к этому мероприятию. Мы большой компанией пойдем поддерживать ее, включая крестную Ларису Долину», — поделилась Исаева.

Она подчеркнула, что было принято решение провести поминки раньше на один день, так как «перенести школьное торжество невозможно». По словам PR-директора, родственники Началовой получили соответствующее разрешение в церкви, где рассказали, что «по христианским канонам разрешено организовать траурные мероприятия на день раньше».

Напомним, 11 марта Началову госпитализировали в Москве. Через несколько дней ее экстренно перевели из одной больницы в другую. Состояние здоровья исполнительницы резко ухудшилось после повреждения ноги. Ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ослабленный организм после операции не выдержал нагрузки, и сердце артистки остановилось. Певица скончалась из-за сепсиса в 38 лет. Эти данные подтвердила и Анна Исаева.

Похороны Началовой прошли на Троекуровском кладбище 21 марта. ФАН следило за траурной церемонией и пообщалось со звездами российской эстрады, которые болезненно восприняли новость о смерти певицы. На церемонию прощания пришли Филипп Киркоров, Эдгард и Аскольд Запашные, певица Анастасия Стоцкая, участницы группы «Блестящие» Надя Ручка и Ксения Новикова, певица Теона Дольникова и шоумен Тимур Родригез.

Ранее PR-директор Началовой рассказала, что известная российская эстрадная исполнительница Алла Пугачева помогла семье певицы. Она пояснила, что Пугачева отреагировала на смерть Юлии на следующий день.



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