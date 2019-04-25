Снимок вышедшей из психиатрической лечебницы Бритни Спирс ужаснул поклонников



В Интернете опубликованы фотографии американской певицы Бритни Спирс, которая в последнее время проходила лечение в психиатрической клинике. Фанаты певицы в преддверии Пасхи устроили митинг с требованием отпустить певицу из медицинского учреждения, где Спирс, по их мнению, удерживали незаконно.

Обладательницу премии «Грэмми» действительно отпустили на праздники — в момент, когда она покидала психиатрическую клинику, папарацци сделали несколько снимков, которые теперь активно обсуждаются Сети. Фото опубликованы в Instagram портала TMZ.

Еще несколько снимков опубликованы в Instagram celebs_in_touch. Встретить Бритни Спирс из клиники приехал ее бойфренд Сэм Асгари. Многие фанаты посчитали, что Спирс, которой в декабре исполнилось 38 лет, выглядит «отекшей, непричесанной и отстраненной от происходящего».

«Ее превращают в зомби», — писали возмущенные фанаты в комментариях к фото.

Отметим, решение о госпитализации певицы, по некоторым данным, принял отец звезды Джейми Спирс в связи с ее отказом принимать назначенные психиатром лекарства. В 2007 году после нервного срыва, случичвшегося у Бритни, Джейми Спирс оформил над дочерью и ее личным состоянием опекунство.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







