СМИ: Эмма Уотсон чуть не попала в сексуальное рабство

26.04.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

СМИ: Эмма Уотсон чуть не попала в сексуальное рабство
Звезда шоу "Тайны Смолвиля" Эллисон Мэк, которая подозревается в вербовке женщин для секты, много раз приглашала британскую актрису Эмму Уотсон "присоединиться к их движению", рассказал Business Insider.

Выяснилось, что Мэк многократно обращалась к ней в твиттере. "Я участвую в уникальном женском движении по саморазвитию и хотела бы тебе об этом рассказать", — писала актриса.

СМИ обнаружили, что она трижды пыталась связаться с Уотсон, а также обращалась с подобным предложением к поп-певице Келли Кларксон и другим знаменитостям.

Ранее Эллисон Мэк арестовали по подозрению в вербовке секс-рабынь для организации NXIVM. По версии следствия, адептов секты насиловали, шантажировали и клеймили раскаленным железом в знак верности.

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