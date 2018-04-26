Страдающий от алкоголизма Крис Кельми испугал людей страшным видом



Сам исполнитель уверяет, что победил свои зависимости. Однако недавно Крис Кельми неожиданно попал в больницу. По словам врачей, у музыканта не эпилепсия, а токсическое поражение головного мозга. Артисту нужно полностью отказаться от употребления спиртных напитков.

21 апреля Крис Кельми отметил день рождения. Артисту исполнилось 63 года. Команда программы «Пусть говорят» готовила праздничный эфир, посвященный Крису, но под влиянием внешних обстоятельств их планы изменились. Свой праздник исполнитель хита «Ночное рандеву» встретил под наблюдением врачей.

Совсем недавно ничего не предвещало беды. Журналисты ездили в загородный дом Кельми, который он делит с кошками. Музыкант дружелюбно встретил сотрудников передачи и пел песни. Спустя время Крису внезапно стало нехорошо. В эфире передачи показали кадры, сделанные в больнице.

«Приступ был в ночь на первое число. Третьего я, наверное, поступил. Много капельниц, витаминов. Водку я вообще не пью, а джин разбавляю, чтобы получилось 10 градусов. Ну бывает, что пью в день максимум 100 грамм вина. Это же не бутылками как раньше», – рассказывал артист, когда находился в медицинском учреждение.

Евгений Бучацкий, в клинику которого поступил музыкант, прояснил, что поначалу тот жаловался на эпилептические припадки. Однако специалисты поставили Крису другой диагноз.

«Он считал, что у него эпилепсия. Мы провели диагностику и удостоверились, что у Криса нет органического поражения центральной нервной системы. Поэтому его припадки возникли в результате токсического воздействия на головной мозг. Это токсическая энцефалопатия. Его печень не выдерживает любые дозы алкоголя. Если будет продолжать употреблять алкоголь и не следовать рекомендациям врачей, его ожидает печальный конец», – поделился Бучацкий.

Врач-нарколог Эркен Иманбаев сказал, что знаком с Кельми, и поделился своим взглядом на его состояние здоровья. «Я вижу, что у него зуд, как правило, это бывает при переходе из гепатита в цирроз. И появляются «печеночные» ладони, звездочки, желтушность склер», – отметил специалист. Эксперт признался, что ему страшно наблюдать за артистом.

Крис Кельми нашел в себе силы появиться в студии передачи. Артист предстал перед публикой в темном костюме и кепке. Еще недавно Крис, вернувшийся из Таиланде, выглядел достаточно неплохо для своего возраста. Но сейчас музыкант производит другое впечатление. Когда Кельми зашел, публика поприветствовала его бурными аплодисментами. По словам музыканта, он нормально себя чувствует и не жалуется на боли. «У нас выбило пробки на даче. Там есть приступок из кухни в гостиную, я за него зацепился. Это был несчастный случай. Затем мы поехали к Евгению Бучацкому. Все идет на пользу, скоро я буду здоров как бык», – заявил музыкант.

Брат Криса Евгений Суслов, который является директором музыканта, тоже присоединился к обсуждению в эфире. Родственник артиста заметил, что в последнее время с Кельми постоянно что-то происходит. Евгения обвинили в равнодушии к Крису. Суслов опроверг это предположение. «Я часто к нему приезжаю. Когда он оказался в больнице, и отключился телефон, я не мог до него дозвониться. В результате со мной связался сосед», – сообщил Евгений.

Своим мнением по поводу ситуации, в которой оказался Крис, поделилась и Дана Борисова. Ведущая уверена, что Кельми слишком мало времени провел в реабилитационном центре.

«Я хочу поддержать Криса. Да, ему реабилитация, возможно, не помогла, в отличие от меня. Я считаю реабилитацию эффективной, если она продолжается шесть месяцев. Он был у нас лишь несколько недель. На группы Крис не ходил, свою болезнь не признал. Утверждал, что пил 7-8 лет назад. То же самое, что он рассказывает и здесь», – поделилась Дана.

В финале передачи экс-возлюбленная Кельми Полина Белова изъявила желание забрать его к себе. Однако у молодой женщины не получилось претворить свои планы в жизнь. После записи программы брат Криса посадил его в такси, а Полине не дал сесть в машину. Оскорбленная Белова ударила Евгения сумкой. «Тварь. С любимым разлучил», – кричала ему вслед Белова.



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