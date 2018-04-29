Если вы не стали жертвой грабежа — научитесь защищаться!

Психологи говорят, что способ поведения в чрезвычайных ситуациях в основном врожденный. Вы не можете предсказать, как вы будете себя вести, например, во время пожара, пока это не произойдет с вами. Но не все обречено на случайность. Жизнь неоднократно показывала, что некоторые люди чаще подвергаются нападениям (подвергаются нападениям на улице, ограблению, изнасилованию), чем другие. Почему это происходит?

Процесс выбора жертвы агрессором осуществляется в его подсознании. В 1984 году американские ученые начали исследования по определению критериев для нападавших, чтобы выбрать жертву. С этой целью они снимали прохожих в Нью-Йорке, а затем спрашивали преступников, которые будут выбирать для них своих жертв. Оказалось, что нападавшие ожидают легкой победы. Они ищут людей, которые кажутся слабыми, покорными, ничего не подозревающими, которые не смогут защитить себя или контратаковать. Вам стоит не только быть готовыми к нападению, но и знать все свои права, в чем поможет https://apkrfkod.ru/Statya-4/.

Независимо от того, кто-то становится жертвой, в значительной степени влияют сигналы, которые подсознательно отправляются агрессору. Исходя из них, злоумышленник развивает мнение о данном человеке, оценивает возможность и эффективность атаки. И дело не только в сильном телосложении или угрожающем взгляде, хотя важно улучшить физическую форму и защиту. Именно в характере и поведении человека головорез должен заметить что-то, что отбросит атаку. Сигналы, поступающие из позы и жестов (так называемый язык тела), очень важны. И вот хорошая новость: их можно обучить и контролировать.

Вопреки распространенному мнению, даже женщины с филигранной позой имеют достаточную силу для защиты. Таким образом, вам не нужно бояться ходить в одиночестве на улице или чувствовать себя беспомощным. Не верьте, что вы тот, кто провоцирует нападение, например, с вашим платьем или поздно возвращается домой. Вы, конечно, будете бояться, и это естественно. Но это страх, который стимулирует гормоны в вашем теле, которые заставляют вас мыслить и защищаться в точности. Развивайте свою внутреннюю силу, укрепляйте уверенность в себе.

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