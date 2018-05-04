Путин ответил на вопрос о новой жене

Вокруг личной жизни российского президента Владимира Путина едва ли не строятся легенды. Люди в массовом порядке хотят знать, с кем живет сегодня президент страны. Особенно актуален этот вопрос стал после развода глава государства с Людмилой Путиной.

С момента развода Путина с официальной супругой прошло уже несколько лет, но до сих пор ясности в вопросе личной жизни президента не было. Связано это в первую очередь с тем, что Владимир Путин является в этом вопросе в крайней степени закрытым человеком. Он старается предавать огласке исключительно свою рабочую деятельность, тогда как личное пространство считает неприкосновенным.

Впрочем, даже Путин делает исключение из собственных правил. Не так давно ему задали прямой вопрос о том, на самом ли деле он связал свою жизнь с новой женщиной, которую упорно не хочет показывать народу. Ответ оказался прямой и в целом он устроил россиян.

Оказалось, что на самом деле никаких новых отношений у Владимира Путина нет. Российский президент с головой погружен в работу, поэтому у него попросту не остается свободного времени для обустройства личной жизни. Более того, глава государства назвал свою текущую жизнь гармоничной.

Получается, что все слухи о том, что Владимир Путин якобы тайно женился на спортсменке Алине Кабаевой, не имеют под собой реальных оснований.

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