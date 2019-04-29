Певица МакSим потеряла память после аварии



Российская певица Марина Абросимова, которая известна под псевдонимом МакSим, частично потеряла память после серьезного ДТП, об этом рассказала менеджер певицы Маргарита Соколова.

Авария произошла две недели назад за границей. Певица ехала в аэропорт на такси для того, чтобы вылететь в Москву на съемки клипа. Водитель такси превысил скорость, в результате чего машину занесло на скользкой дороге и несколько раз ударило об ограждение. Загрузка...

В момент аварии певица находилась на заднем сидении и была пристегнута. Однако МакSим получила многочисленные гематомы и сотрясение мозга. По словам Соколовой, у певицы пока нарушена речь и частично утрачена память, врачи оценивают состояние исполнительницы как средней тяжести.

«Она была в шоковом состоянии — у нее была кратковременная потеря памяти от ударов. Она даже не понимает, было это или нет», — рассказала менеджер певицы в программе «Ты не поверишь!».

При этом представитель певицы не уточнила, в какой стране произошла авария и где сейчас находится исполнительница. По словам Соколовой, девушка поддерживает связь с близкими, а ее дочери находятся у родителей певицы.

Ранее менеджер певицы рассказала, что звезда чувствует себя крайне плохо, так как слабые сосуды тяжело перенесли мощные удары во время ДТП. Кроме того, звезда сильно ударилась подбородком, поэтому, несмотря на большое желание прессы, пообщаться с журналистами МакSим не может.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







