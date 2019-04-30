Вика Цыганова сообщила, что дочь Алсу заранее знала о победе в «Голос. Дети»



Певица Вика Цыганова сообщила, что дочь российской исполнительницы Алсу — Микелла Абрамова — заранее знала о своей победе в финале шестого сезона проекта «Голос. Дети». Цыганова отметила, что ее мнение основано на наблюдении за реакцией девочки на сообщение о победе.

Цыганова также предположила, что результаты голосования в конкурсе могли быть сфальсифицированы. Она призналась, что ей понравились другие финалисты: Ержан Максим и Валерий Кузаков. По словам Цыгановой, у Микеллы же «реакция была предсказуемая» на сообщение о своей победе. Загрузка...

«И было такое ощущение — я профессиональная актриса, — что дочь Алсу Микелла заранее знала о победе. Потому что у нее была такая оценка. Она, как ребенок, не могла сыграть…

Когда ребенок действительно не знает — а я тут и как психолог могу сказать, — он такую оценку не выдает. У нее была оценка, реакция на сообщение, что она победила, предсказуемая», — сказала Вика Цыганова в комментарии «Царьграду».

Ранее пресс-секретарь певицы Алсу Нина Пономарева прокомментировала скандал вокруг финала «Голос. Дети». Она опровергла домыслы, что результаты голосования могли быть подтасованы. Пономарева добавила, что Микелла начала получить угрозы.

Напомним, в финале шестого сезона проекта «Голос. Дети» победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Результаты голосования вызвали недовольство зрителей. Некоторые из них предположили, что итоги конкурса могли быть подтасованы.

Первый канал начал проверку результатов голосования. Также стало известно, что канал пригласил для расследования официального партнера Интерпола — компанию Group-IB, специализирующуюся в том числе на цифровых преступлениях.

Как передает «Утро.Ру», генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что активность звонков и SMS в поддержку одного из участников сильно превысила число голосов, отданных за других конкурсантов. Ведущий шоу Дмитрий Нагиев предложил отменить результаты голосования, если в результате расследования будут обнаружены махинации.



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