Любовь Успенская взбесила фанатов, поздравив с победой дочь Алсу



Певица Любовь Успенская поздравила дочь Алсу Микеллу Абрамову с успехом в финале шоу «Голос. Дети». Многократная обладательница премии «Шансон года» отметила, что Абрамова идет по стопам своей мамы.

«Микелла, ты талантливая будущая звездочка: когда-то твоя мама заняла призовое место на Евровидении, а теперь и ты следуешь по ее стопам и догоняешь. Продолжай в том же духе, я желаю тебе удачи и большого успеха на нашей сцене», — написала Успенская.

Певица при этом уточнила, что шоу «Голос. Загрузка... Дети» она посмотрела совершенно случайно. Подписчики обрушились на Успенскую с критикой — многие посчитали, что певица не могла не слышать про скандал с вероятной «накруткой голосов» и, по-видимому, просто «пиарится». Некоторых поклонников исполнительницы городских романсов и шансона поздравление в адрес дочери Алсу возмутило настолько, что они пригрозили отписаться от Успенской.

Последние несколько дней российская общественность активно обсуждает результаты музыкального шоу на Первом канале. Все популярнее становится мнение, что победа Микеллы Абрамовой не была справедливой, ведь призывы проголосовать за дочь Алсу в своих социальных сетях разместили многие звезды российского шоу-бизнеса.

Наташа Королева тем временем продолжает настаивать, что призывала голосовать за Абрамову исключительно по собственному желанию. Впрочем, после того, как Первый канал опубликовал данные статистики, согласно которым поклонники Микеллы Абрамовой «заплатили» за ее победу около 6,8 миллиона рублей, тех, кто верит, что дочь Алсу победила совершенно честно, почти не осталось.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей ситуацию прокомментировал певец, телеведущий и шоумен Николай Басков. Он отметил, что статус Алсу не мог не спровоцировать дополнительный интерес публики к ее дочери и ее участию в шоу «Голос».



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