Нагиев не исключает уход из «Голоса» после скандала



Ведущий Дмитрий Нагиев озвучил условие, при котором может покинуть музыкальный проект «Голос». Об этом он рассказал в понедельник, 29 апреля, телеканалу «360».

«Если репутация [Первого] канала или моя репутация будут ставиться на карту, то у меня будут сильные сомнения по поводу своего присутствия в таких проектах», — отметил он. Загрузка...

27 апреля Нагиев допустил, что результаты шестого сезона шоу могут быть отменены.

Финал последнего сезона программы «Голос. Дети» вызвал скандал. Победу одержала дочь певицы Алсу — десятилетняя Микелла Абрамова. Она набрала больше всего голосов телезрителей, но породила шквал критики в соцсетях. Видеозаписи финальных выступлений девочки заминусовали на YouTube — на данный момент они в совокупности собрали 90 тысяч дизлайков и только 15,3 тысячи лайков.

Руководитель Первого канала Константин Эрнст пообещал разобраться с «Голосом» и привлек к расследованию результатов шоу международную компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении и расследовании преступлений с использованием высоких технологий.

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