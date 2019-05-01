Продюсер «Ласкового мая» поведла о подкосившей Губина трагедии



Эстрадный певец Андрей Губин ушел в себя, превратившись в закрытого человека, который не хочет общаться с окружающими. Об этом рассказал продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, по его словам, некогда популярный поп-музыкант выдумал свою болезнь.

«У Андрея серьезные проблемы с психикой. Ему мерещится, что у него постоянно чешется и болит лицо», — сказал Разин в интервью KP.ru.

Продюсер «Ласкового мая» отметил, что друзья водили Губина к врачам, однако никаких следов странной болезни, о которой говорит музыкант, специалисты не нашли. Загрузка...

«Разговаривать с ним стало тяжело, он на всех нападает. Даже на меня тяжело реагирует, хотя он мой друг, я его всегда поддерживал. Губин не виноват, нельзя его осуждать, это несчастье. То, что случилось с ним, — трагедия», — уверен продюсер «Ласкового мая».

Рассказав о подкосившей Губина трагедии, Андрей Разин также опроверг слухи о том, что певец употреблял наркотики и делал пластические операции, что якобы могло повлиять на его психологическое здоровье.

«Это сбой психики. Был жизнелюбом, красивым талантливым парнем, а сейчас ушел в себя, никого не хочет видеть», — подытожил Разин.

Слова продюсера подтверждает телеведущий Леонид Закошанский. Он вспоминает, что тоже слышал от Андрея Губина жалобы на странные боли.

«Губин мне говорил, что у него постоянно болит лицо, и людям, которые с этим не сталкивались, его проблему не понять. Человек он, безусловно, со своими тараканами. Андрей сильно изменился. Никто не понимает, что с ним», — сказал Закошанский.

В то же время телеведущий отметил, что в настоящее время Губин активно занимается своим здоровьем. 30 апреля Андрею Губину исполнилось 45 лет. Наиболее известные хиты певца — это песни «Мальчик-бродяга», «Лиза», «Зима-холода» и «Девушки, как звезды».

Ранее телевизионный продюсер Алиса Красная рассказала, что Андрей Губин помог стать звездой Жанне Фриске, в которую был влюблен.



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