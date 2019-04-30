Организаторов шоу «Голос. Дети» обвиняют в создании «зловонной атмосферы»



Скандальный финал шоу «Голос. Дети», серьезно подпортивший репутацию этого известного конкурса, поднял ряд важных вопросов, которые касаются участия юных талантах в подобных ристалищах. По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, речь может идти даже о законодательном запрете всех конкурсов с участием детей.

«Ситуация с детскими конкурсами талантов зашла в тупик, — отмечает в беседе с Федеральным агентством новостей блогер, давно и внимательно следящий за отечественным шоу-бизнесом. — Конечно, каждый родитель хочет, чтобы его чадо стало победителем. Мамочки вкладывают в своих детей силы, время и деньги. Естественно, они хотят видеть отдачу, желательно поскорее».

По сути, некоторые родители уже не воспринимают своих талантливых отпрысков как детей: для них это, скорее, бизнес-проекты, говорит собеседник ФАН.

«Такие родители, естественно, рассчитывают на дивиденды в будущем, — продолжает блогер. — И здесь кроется серьезная проблема: ребенка фактически лишают детства в угоду амбициям родителей». Загрузка...

Так получилось и с дочерью певицы Алсу — десятилетней Микеллой Абрамовой, которая стала невольной заложницей скандальной ситуации на шоу «Голос. Дети», говорит собеседник ФАН.

«Желая помочь дочери Алсу, известные артисты начали призывать своих фанатов голосовать именно за нее. Это и привело к «аномальному» голосованию, которое смутило руководство Первого канала. Причем смутило настолько, что канал объявил о пересчете голосов и даже привлек к расследованию фирму, имеющую отношение к Интерполу».

Однако накопившиеся системные проблемы никакой Интерпол решить не поможет, уверен Манукян.

«Получается, что в шоу-бизнесе давно уже все схвачено: у детей звезд изначально больше шансов на победу. И будь ты каким угодно невероятным талантом, если ты не сын или не дочь звезды, — тебе ничего не светит, извините за каламбур», — говорит член совета при ГД.

В этой скользкой ситуации только поведение примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, по мнению Манукяна, было правильным и уместным.

«Именно она стала для меня главным положительным персонажем этой некрасивой истории, — отметил собеседник ФАН. — У Пугачевой хватило мудрости попытаться хоть как-то сгладить скандал: она вручила проигравшим финалистам свою именную «Золотую звезду» и денежную премию. И на мой взгляд, ее пример достоин подражания».

Все звезды шоу-бизнеса должны идти именно по этому пути, считает член совета при ГД.

«Звезды должны в первую очередь помогать действительно талантливым детям, а не пропихивать любой ценой собственных, порой весьма посредственных. А любые детские конкурсы, на мой взгляд, настала пора запретить законодательно, поскольку они травмируют психику ребенка.

Все эти конкурсы лицемерны, а детские души желательно как можно дольше сохранять в чистоте и невинности. Не нужно детей преждевременно окунать в эту зловонную атмосферу. Они еще обязательно посоревнуются, когда станут взрослыми», — резюмировал Вадим Манукян.

Ранее ФАН сообщало, что в шестом сезоне шоу Первого канала «Голос. Дети» по результатам зрительского голосования победу присудили Микелле Абрамовой — дочери певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Поклонники шоу усомнились в честности голосования, результатами конкурса возмущены и многие звезды. Впрочем, есть и те, кто оправдывает организаторов шоу, объясняя аномальные результаты Микеллы тем, что Алсу сумела заранее мобилизовать своих многочисленных поклонников.

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