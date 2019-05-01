Вдове Марьянова стало нехорошо после встречи с любовницей актера



Вдове актера Дмитрия Марьянова Ксении Бик стало нехорошо в студии Первого канала в процессе записи программы «Пусть говорят» после встречи с предполагаемой любовницей артиста, фигуристкой Ириной Лобачевой.

После смерти актера в 2017 году Бик избегала встречи с журналистами. Как сообщила Бик, она согласилась участвовать в программе «от отчаяния». В студии женщина встретилась с Лобачевой, которой приписывают близкие отношения с Марьяновым. Загрузка...

«За три месяца до смерти он приезжал ко мне и моему будущему супругу, а в «Фениксе» он находился в печальном виде», — сообщила фигуристка.

Бик обвинила Лобачеву в том, что та не пыталась вылечить актера от алкогольной зависимости. Вдова рассказала о кризисах в отношениях с Марьяновым и попытках развестись, однако перед смертью актера чета помирилась.

После съемок программы Бик рассказала, что в студии ей стало плохо. Женщина пришла на программу с температурой, а во время съемок ее состояние ухудшилось. Бик вывели под руки за кулисы.

«Боль адская, температура 38,7, потоки лжи и продажного лжесвидетельства. Меня Инна Александровна (мой адвокат) вынесла оттуда! Три часа пыток» — написала Бик в Facebook.

Напомним, Марьянов скончался 15 октября 2017 года в возрасте 47 лет в реабилитационной клинике «Феникс», где лечился от алкогольной зависимости. Как выяснилось позже, клиника не имела лицензии на оказание медицинских услуг. Против руководителя центра реабилитации «Феникс» Оксаны Богдановой возбудили уголовное дело.



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