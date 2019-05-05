Бывший муж Ани Лорак лишился бизнеса после развода

Экс-супруг певицы сообщил, что закрывает ночной клуб. Это уже второй бизнес-провал после его развода с певицей. Похоже, что без поддержки влиятельной жены дела у мужчины идут плохо.

В конце зимы 40-летняя певица Ани Лорак официально развелась с бывшим мужем. Причиной развода стал скандал с изменой Марата Налчаджиогу летом прошлого года. Долгое время фанаты певицы считали, что ей удастся помириться с мужем, однако этого не произошло. Развод состоялся в Киеве, на родине певицы, заседание проходило в закрытом режиме и оба супруга на нем не присутствовали. Загрузка... Спустя несколько месяцев после разрыва 41-летний экс-супруг объявил о закрытии своего караоке-бара. Поклонники артистки считают, что это не случайное совпадение, а скорее раздел совместного бизнеса.

Сейчас Мурат снова объявил о закрытии своего бизнеса. На этот раз им стал ночной клуб «Famous» в Киеве, где бизнесмен живет и работает уже несколько лет. Заведение просуществовало пять лет и за эти годы успело стать излюбленным местом тусовок среди киевской элиты. Причины закрытия клуба так и не были названы, но ходят слухи, что без поддержки со стороны Ани Лорак его бизнес перестал идти в гору.

Однако у предпринимателя остался еще один бизнес — он является руководителем люксовой косметической компании.

Напомним, у Ани Лорак и Мурата Налчаджиогу есть семилетняя дочь София. С кем будет жить девочка после развода родителей, суд так и не решил. Заседания по этому вопросу будут проводиться отдельно. Сейчас певица находится на гастролях в Германии, где на днях она встретилась со своими братьями: Андреем и Игорем. Один из братьев рассказал журналистам, что не винит Мурата в произошедшем. По его мнению, дело шло к тому, чтобы закончится разводом: у предпринимателя были проблемы, связанные с работой, которые затянулись. Развод с мужем серьезно не повлиял на карьеру певицы. Она продолжает записывать новые композиции, в которых даже есть отсылки к прошлой неспокойной семейной жизни.



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