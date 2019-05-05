В страшной аварии на Кубани погибли двое актеров шоу Stand Up на ТНТ

В страшном ДТП в Краснодарском крае, где накануне столкнулись и загорелись два легковых автомашины, погибли участники общероссийского комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева. Загрузка... Артисты ехали на концерт в Краснодар, их тела опознали некоторое время назад.

Имена остальных трех жертв аварии, произошедшей в Белореченском районе Краснодарского края, устанавливаются. В автомобиле вместе с Маловичко и Зуевой ехали попутчики, найденные с помощью сервиса BlaBlaCar, их тела еще не опознаны, сообщает Пятый канал.

Денис Маловичко был участником телепроектов ТНТ "Сomedy Баттл" и "Не спать" в составе дуэта "Зашибитлз", а также организатором мероприятий и вечеринок. Он также участвовал в таких проектах как "Битва регионов" и "Первая лига Стэндапа России". У артиста остались жена и дети.



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