Алсу перед финалом «Голоса. Дети» предрекла звездное будущее своей дочери



Знаменитая российская исполнительница Алсу перед финалом песенного конкурса «Голос. Дети» на Первом канале выразила уверенность в том, что ее дочь Микелла будет настоящей звездой.

До разгоревшегося скандала Алсу не скупилась на интервью и с удовольствием рассказывала о таланте и навыках своей дочери. Исполнительница подчеркнула, что в свои 10 лет Микелла уже пишет песни собственного сочинения.

«Микелла — звездочка в нашей семье. Яркая, веселая, всегда находилась в центре внимания. Мы всегда понимали, что ее жизнь свяжется со сценой или с чем-то креативным», — сказала Алсу. Загрузка...

Она поделилась, что Микелла «показывает невероятные результаты», а в будущем она станет настоящей звездой.

«Голос у нее уже сильный. Я так не пела в ее возрасте», — рассказала певица.

Скандал разгорелся вокруг дочери Алсу Микеллы Абрамовой после ее победы в шестом сезоне телевизионного конкурса «Голос. Дети» на Первом канале. Юная исполнительница выступила с композицией покойной Юлии Началовой. Зрители не оценили номер Микеллы и заявили, что подсчет голосов был произведен нечестным образом. О необходимости провести проверку начали говорить не только поклонники телешоу, но и звезды эстрады. К примеру, с такой просьбой выступил популярный певец Валерий Меладзе.

Позже на Первом канале объявили о начале проверки и выложили на своем официальном сайте протокол голосования на финале телешоу «Голос. Дети». Согласно документу, за Микеллу Абрамову было отдано 145, 5 тысяч голосов. Разрыв с занявшим второе мест Ержаном Максимом составил свыше 80,5 тысяч голосов.

На юную исполнительницу обрушился шквал критики. Поклонники конкурса обвинили ее звездных родителей в накрутке голосов. Но многие российские певцы и артисты выступили в поддержку Микеллы и заявили о недопустимости грубых высказываний и оценочных суждений в адрес ребенка.

Продюсер Яна Рудковская назвала отвратительной сложившуюся ситуацию и призвала россиян не травить десятилетнюю девочку.



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