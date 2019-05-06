Лазарев поведал о сложнейшей подготовке к Евровидению в Израиле



Певец Сергей Лазарев отправился в Израиль, где представит РФ на международном музыкальном конкурсе Евровидение. Артист уже опубликовал несколько снимков из Тель-Авива в своем аккаунте в Instagram.

Певец рассказал, что его ждет сложнейшая подготовка к конкурсу.

«Впереди две сложнейшие недели подготовки в Израиле и сам конкурс! Я выступлю 16 мая во втором полуфинале под номером 13! Загрузка... Не пропустите», — написал Сергей Лазарев в Instagram.

Он отметил, что надеется на поддержку поклонников. В комментариях к фотографии подписчики артиста желают ему удачи. Поддержали Лазарева и его коллеги по цеху. Комментарий под снимком оставила певица Елена Темникова, передает «Дни.Ру».

«Удачи, Сережа, и спокойствия», — написала она.

Некоторые поклонники Сергея Лазарева также отметили, что, несмотря на суеверия, номер 13 часто приносит удачу.

«13-й номер мне всегда удачу приносил. Желаю и вам», — написал пользователь lem010172.

Ранее стало известно, что на фестивале Евровидение-2019 появилось новое правило: участникам необходимо сдать кровь на генетический анализ. СМИ сообщали, что Лазарев уже прошел медицинскую процедуру. Как передает «Газета.Ru», певец объяснил: организаторы конкурса проводили генетический анализ, чтобы выяснить, сколько национальностей кроется в генах участников.

Напомним, Евровидение в 2019 году пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Лазарев представит песню Scream. Композицию написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.



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