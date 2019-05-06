Пугачева увидела пророчество во сне о финалистах шоу «Голос. Дети»

06.05.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Пугачева увидела пророчество во сне о финалистах шоу «Голос. Дети»
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева увидела пророческий сон о будущем финалистов шоу «Голос. Дети». Об этом рассказал проигравший дочери Алсу Ержан Максим.

По его словам, об этом сне Пугачева рассказала во время встречи с финалистами конкурса, куда был приглашен и он.

«Во сне она видела, что у Роберта Багратяна будет своя известная группа, я стал мировой звездой, Нино Чеснер стала актрисой, а Настя Иванова — певицей», — рассказал Ержан изданию StarHit. Загрузка...

Кроме того, по словам Ержана, Пугачева подарила им именные золотые кулоны и дала каждому ценный совет.

Напомним, Ержан Максим занял в финале шоу второе место. При этом юный исполнитель считает, что конкурс прошел справедливо. После участия в шоу, по словам мальчика, его жизнь очень изменилась: его узнают в родной стране, резко выросло и число фолловеров в Instagram.

Как сообщала ранее газета «Известия», дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова, одержала победу в финале шоу «Голос. Дети». В качестве награды она получила статуэтку, сертификат на запись первого сингла и карту с суммой 1 млн рублей. После этого разгорелся громкий скандал. Зрители заявили, что подсчет голосов был проведен нечестно. В связи с этим была инициирована проверка.

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