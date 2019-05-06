Певица Мадонна столкнулась с дискриминацией по возрасту

Певица заявила, что на протяжении всей жизни она подвергалась критике. И теперь ее осуждают за возраст.
Американская певица Мадонна призналась в интервью британскому Vogue, что сталкивается в своей жизни с эйджизмом: дискриминацией по возрасту. Певица утверждает, что ее наказывают за то, что ей исполнилось уже 60 лет.
Мадонна отметила, что на протяжении всей жизни окружающие критиковали ее по разным поводам, и теперь этим поводом стал возраст знаменитости. Загрузка...
«Недостаточно красива, недостаточно хорошо пою, недостаточно талантлива, недостаточно замужем, а теперь еще и недостаточно молода. Сейчас меня наказывают за мои 60 лет», — делится с журналистами певица.
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Мадонна записала новый альбом из-за скуки, одолевшей ее в ЛиссабонеПоп-дива рассказала, как создавалась ее новая пластинка «Madame X».
Однако Мадонна научилась этому противостоять. Несмотря на постоянную критику, она остается активной – увлекается творчеством, политической деятельностью, занимается воспитанием шестерых детей. Более того, уже 14 июня должен выйти новый альбом певицы Madame X. Он станет 14-м по счету в карьеры поп-дивы.
Добавим, Мадонна – одна из приглашенных гостей на песенный конкурс «Евровидение», который состоится буквально через несколько дней в Израиле. Напомним, нашу страну будет представлять исполнитель Сергей Лазарев с композицией Scream.
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