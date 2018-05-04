Стало известно, сколько доплатят ветеранам труда в 2018 году к пенсии

Текущая социальная политика, которая осуществляется властями России, оставляет желать лучшего. К такому неутешительному выводу можно прийти, если проанализировать комментарии пенсионеров, коих в нашей стране имеется достаточное количество.

Отдельное категорией получателей пенсий являются граждане, которые имеют звание "Ветеран труда". Для них предусмотрен целый ряд льгот, а также пенсия в целом является повышенной по сравнению с остальными пенсионерами. Правда, и для получения такого звания человеку нужно иметь целый ряд заслуг. В частности, для мужчин трудовой стаж должен составлять 25 лет, тогда как женщинам нужно отработать не менее двадцати лет. Также важен стаж на каком-то предприятии в течение 15 лет. Получить звание "Ветеран труда" могут и те люди, которые имеют государственные награды и почетные грамоты от президента.

Довольно длительное время в нашей стране устоялась практике по доплате к пенсиям для тех, кто награжден званием "Ветеран труда". Каждый год эта сумма варьируется и зависит от нескольких показателей. Сегодня на повестке дня у пенсионеров с продолжительным трудовым стажем стоит вопрос о том, каков размер надбавки для ветеранов труда предусмотрен в 2018 году?

В нынешнем году власти предусмотрели надбавку для пенсионеров со званием "Ветеран труда". Правда, ее размер не особенно порадует пенсионеров. Дело в том, что речь идет о прибавке в диапазоне от 300 до 600 рублей. В современных условиях такая сумма не внушает оптимизма.

Получается, что государство даже на таких уважаемых пенсионерах, как ветераны труда, продолжает экономить бюджетные ресурсы. В свою очередь расходы по другим статьям бюджета, зачастую совершенно неэффективным, повышаются из года в год.

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