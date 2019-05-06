Шарлиз Терон впервые ответила на сообщения о вражде с Анджелиной Джоли

Актриса назвала свою коллегу «милой», однако о предполагаемом романе с Брэдом Питтом говорить не стала.

Долгое время поклонников беспокоили упорные слухи о том, что Шарлиз Терон закрутила роман с Брэдом Питтом, причем сделала это исключительно из ненависти к бывшей супруге актера Анджелине Джоли. Сообщалось, что пару познакомил на съемках экс-жених Шарлиз Шон Пенн, после чего звезды начали тайно встречаться. Загрузка...

Наконец актриса отреагировала на непрекращающиеся пересуды. В беседе с актером и продюсером Энди Коэном на шоу Watch What Happens Live Терон рассказала о своих отношениях со звездой «Малефисенты». На вопрос, правдивы ли слухи о вражде с коллегой, голливудская знаменитость ответила, что в действительности с Джоли она почти не знакома.

«Я знаю ее не слишком хорошо, только по ее проектам. Мы не друзья и не общаемся. Но она очень милая», – заявила Шарлиз.

Об отношениях с Питтом 43-летняя актриса говорить не стала. Но, как отмечает портал Hollywood Life, ранее она отрицала связь с актером. Впрочем, даже если артисты и проводят время вместе, скорее всего, это просто дружба.

Шарлиз Терон официально остается одинокой после нескольких неудачных романов и гражданского брака с режиссером Стюартом Таунсендом. На недавней выставке CinemaCon в Лас-Вегасе актриса, представившая поклонникам фильм «Та еще парочка», неожиданно заявила со сцены: она впервые в жизни готова выйти замуж и рассчитывает, что наконец найдется мужчина, который «заберет ее с рынка невест», пишет ET.



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