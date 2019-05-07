Актрисе «Игр престолов» родители запрещают смотреть сериал

Родители 15-летней британской актрисы Беллы Рамси, которая известна своей ролью Лианны Мормонт в «Игре престолов», запрещают ей смотреть телесериал. Загрузка... Об этом передаёт The Daily Star.

По словам Рамси, вероятно, она сможет посмотреть «Игру престолов» полностью, когда ей исполнится 18 лет.

Как уточняет издание, родители девушки приняли данное решение в том числе в связи с тем, что в сериале слишком много сцен насилия.

Ранее RT со ссылкой на открытые источники предположил, чем закончатся приключения жителей Семи Королевств.



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