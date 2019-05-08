Дагестанская телеведущая погибла после 2-го за день ДТП



Журналистка и телеведущая Тамилла Абдулаева погибла в Махачкале. Девушка попала сразу в две аварии за день в Дагестане, об этом сообщила ее коллега Наталья Порецкая.

«Тома, как же так? Невозможно принять, невозможно поверить», — написала Порецкая в Instagram.

Как сообщает «Регион online», девушку сбила машина, ей вызвали скорую. Загрузка... Медики решили экстренно госпитализировать телеведущую, однако по пути в больницу карета скорой помощи попала в ДТП. Вторую аварию женщина не перенесла, она скончалась от полученных травм на месте трагедии.

Абдулаева работала шеф-редактором в крупнейшем медиахолдинге на Кавказе «МТВ Столица». Девушка вела программы «Медицинский вестник» и «Формула успеха».

Ранее три человека погибли и пять пострадали в ДТП на трассе «Кавказ» в Дагестане. Авария произошла на трассе «Кавказ» в пяти километрах от города Хасавюрта. Последствия аварии ликвидировали 26 спасателей, 9 единиц техники. Также в Махачкале 13 человек стали жертвами аварии с участием микроавтобуса. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Карабудахкентском районе на 13-м километре трассы Гурбуки — Курма. Транспортное средство занесло на гололеде, в итоге оно вылетело с трассы и перевернулось.



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