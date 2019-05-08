Disney решил перенести премьеры «Аватара-2» и «Звездных войн»



Компания The Walt Disney решила перенести премьеру второй части фильма «Аватар» режиссера Джеймса Кэмерона. Компания также откладывает запуск новой трилогии «Звездных войн».

Как сообщает журнал Variety, часто откладываемое продолжение «Аватара» вновь было перенесено: картина появится в кинотеатрах 17 декабря 2021 года вместо обещанного 18 декабря 2020 года.

В связи с этим переносятся и предполагаемые продолжения фильма: «Аватар 3» должен выйти 22 декабря 2023 года вместо 17 декабря 2021 года, «Аватар 4» — 19 декабря 2025 года, «Аватар 5» — 17 декабря 2027 года. Загрузка...

Эта новость стала частью более значительного изменения дат выпуска, представленного Walt Disney Studios. Компания изменила премьеры различных фильмов, которые она унаследовала после покупки большей части кино- и телевизионных активов 21st Century Fox.

Ранее в Disney сообщили, что выпустят новую трилогию «Звездных войн», которые появятся после «Звездных войн: Скайуокер. Восхождение». Первый из трех фильмов выйдет на экраны 16 декабря 2022 года. 20 декабря 2024 года и 18 декабря 2026 года будут представлены еще два продолжения.

После финансового успеха финального фильма «Мстителей» компания Disney также скорректировала несколько предстоящих релизов Marvel. Фильм «Новые мутанты» со звездой «Игры престолов» Мэйси Уильямс перенесен со 2 августа 2019 года на 3 апреля 2020 года. Между тем, «Гамбит», еще один принадлежащий 21st Century Fox фильм из серии «Людей икс», вычеркнут из расписания студии.

Как сообщала «Газета.ру», лидером российского бокс-офиса за прошлые выходные стала финальная часть «Мстителей». В свой первый уикенд блокбастер заработал более 828,5 млн рублей, доведя общую кассу по стране до без малого 2 млрд.

К финалу выходных общемировые сборы фильма достигли 2,19 млрд долларов. Это второй результат за всю историю кинематографа — прямиком после того самого «Аватара» (2,79 млрд долларов), который зарабатывал миллиарды значительно медленнее «Мстителей».

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







