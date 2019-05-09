10 самых опасных трюков, выполненных Жан-Полем Бельмондо

Звезда французского и мирового кино Жан-Поль Бельмондо всегда все трюки в фильмах стремился выполнить без дублеров. Доходило до того, что он даже брался за те из них, на которые не всегда решались и профессиональные каскадеры. Давайте вспомним самые опасные и впечатляющие трюки в карьере актера, которого сам Джеки Чан считал своим кумиром.



Ас из асов (L’as des as, 1982)

Поскольку в данном фильме актер исполняет роль не только тренера олимпийской сборной Франции по боксу, но и бывшего аса, то дело не могло обойтись без самолетов. Трюк, в котором Бельмондо выбирается из кокпита летящего самолета времен Первой мировой войны и встает в полный рост, признан одним из самых сложных в его арсенале.



Взломщики (Le casse, 1971)

Сцена, в которой герой актера на ходу запрыгивает в окно едущего автобуса, снималась с многих ракурсов, было сделано множество дублей. Несмотря на кажущуюся простоту, такой трюк очень сложен для выполнения, особенно та часть, где актеру приходится закрывать ногой дверь проезжающего рядом легкового автомобиля.

Игра в четыре руки (Le guignolo, 1980)

Одна из любимых сцен всех каскадеров – пролет на веревочной лестнице, закрепленной под днищем вертолета. Загрузка... Отличие данной сцены в том, что стартует исполнитель главной роли с катера, а пролет происходит над акваторией Венеции. Более того, Бельмондо затем сам подтягивается из виса и взбирается по лестнице.



Страх над городом (Peur sur la ville, 1975)

Хотя здесь также есть сцена с вертолетом, самая сложная серия трюков была снята на крышах парижской оперы и соседних зданий. Погоня за убийцей по скользким и покатым крышам проходила с минимумом страховки, и мы с ужасом видим, как актер с трудом удерживается от падения вниз с головокружительной высоты.

Профессионал (Le professionnel, 1981)

Лучшая автомобильная погоня в карьере актера снималась в самом центре Парижа, а заключительный отрезок на лестнице Трокадеро был самым сложным для исполнения. Несмотря на то, что сцена иногда показывается общим планом, у вас не должно быть сомнений – за рулем всегда находился сам Жан-Поль Бельмондо.

Чудовище (L’animal, 1977)

Картина про каскадера, как две капли воды похожего на дублируемого им героя, просто не могла обойтись без головокружительных трюков. Однако, на удивление, самым тяжелым и травмоопасным из них оказался даже не знаменитый полет на крыле самолета, а падение с длинной лестницы в павильоне, даже в фильме снимавшееся с множеством дублей. На ней актер заработал себе разрыв связок.

Человек из Рио (L’homme de Rio, 1964)

Чудеса эквилибристики, продемонстрированные актером в этой картине, включали в себя перемещение на руках по канату между двумя строящимися зданиями, а также проход вдоль стены дома по подоконнику.

Кто есть кто (Flic ou voyou, 1979)

Замечательная криминальная комедия подарила нам знаменитый трюк, где герой Бельмондо сбрасывается в карьер из кузова самосвала вместе с грудой камней, а также пролетает на тарзанке над карьером по натянутому на большой высоте тросу.

Одиночка (Le Marginal, 1983)

В этом фильме также не обошлось без вертолета, однако здесь Жану-Полю Бельмондо пришлось десантироваться с него на летящий по воде катер, чтобы настигнуть преступников. Трюк, требующий не только смелости и координации, но и точной синхронизации действий всех участников.

Один шанс на двоих (Une chance sur deux, 1998)

Завершает подборку повторение любимого трюка актера с полетом на веревочной лестнице под днищем вертолета, на сей раз старт происходил из-за руля едущей по трассе машины. Взобравшись с трудом в салон вертолета, Бельмондо говорит поджидающим его там Алену Делону и Ванессе Паради: «Предупреждаю вас, это было в последний раз». И правда, хватит – на тот момент ему исполнилось уже 65 лет.



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