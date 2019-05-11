Чехова неожиданно высказалась о 2-м ребенке



Артистка сделала неожиданное признание. Оказывается, Анфиса Чехова планирует еще раз стать матерью.

Телеведущая активно общается в Instagram со своими поклонниками. Звезда ответила в Stories на интересующие фолловеров вопросы о ее жизни.

В частности, один из подписчиков спросил, собирается ли Анфиса Чехова еще рожать. Загрузка... Знаменитость, недолго думая, ответила положительно. "Надеюсь, что меня еще хватит на одного. Много детей, наверное, уже не потяну", – высказалась теледива о втором ребенке. Сейчас Анфиса Чехова воспитывает сына Соломона.

Первенца звезда родила в 34 года. Мальчик появился на свет 31 мая 2012 года от актера Гурама Баблишвили, вне брака. Несмотря на то что на момент рождения сына Анфиса Чехова и ее возлюбленный были в отношениях уже три года, вступать в брак они не спешили. В итоге свадьба состоялась. Однако в 2017 году супруги расстались.

Примечательно, что во время беременности артистка продолжала работать в качестве ведущей шоу "Холостяк". После родов она значительно похудела, не менее чем на 20 килограммов. Анфиса Чехова признавалась, что стала правильно питаться и заниматься йогой.

Напомним, что еще одно хобби Анфисы Чеховой – стихи собственного сочинения. Актриса делится своим творчеством с поклонниками в Instagram.



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