Александр Лазарев-младший во второй раз женился на своей супруге. Видео

Актер обвенчался с супругой, с которой прожил в браке 30 лет. У пары есть двое детей: дочь Полина и сын Сергей. Торжественное мероприятие пара решила отметить в Грузии, пригласив на него близких друзей.

Александр Лазарев родился в Москве в семье актеров Александра Лазарева и Светланы Немоляевой. Наследник знаменитой семьи снимается в кино с 12 лет. В настоящее время артист успешно играет «Ленкоме», также принимает участие в мюзиклах.

Лазарев-младший счастлив в браке с супругой Алиной уже 30 лет. У пары двое детей: дочь Полина и сын Сергей. Этой весной Алина и Александр решили пойти на ответственный шаг – влюбленные венчались. Алина вновь примерила свадебную фату.

О радостном событии в своем Инстаграме сообщила близкая подруга семьи Алена Хмельницкая. Торжество Лазаревы отметили в Грузии. Старшая дочь актера Полина, в свою очередь, опубликовала в Сети эксклюзивные кадры венчания.

«Как это прекрасно!Волшебные!» – подписала снимки Полина.

«Любовь существует! 30 лет со дня свадьбы! А сегодня свадьба вторая и главная! Венчание! Мои друзья Лазаревы, вы невероятные!» – прокомментировала свой ролик Хмельницкая.

Пользователи Сети моментально отреагировали на яркий ролик и написали множество положительных комментариев. «Счастья вам и вашим друзьям!», «Совет да любовь», «Уважение, взаимопонимание и терпения на долгие годы», «Это - прекрасно!» – отметили поклонники артиста и его семьи.

Публикация от Полина Лазарева (@poliandora) 7 Май 2018 в 5:27 PDT

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