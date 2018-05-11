Стали известны первые десять финалистов «Евровидения-2018»



Исполнители из Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии и Литвы смогли выйти в финал международного музыкального конкурса «Евровидение» по результатам первого полуфинала.

1/2 финала конкурса прошел во вторник на арене Altice в столице Португалии — Лиссабоне. За право выступить в финале «Евровидения» поборолись представители 19 государств. Счастливчики были определены по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей стран, принимавших участие в полуфинале.

Представительница России Юлия Самойлова выступит с песней I Won't Break во втором полуфинале, который пройдет 10 мая. За выход в финал она поборется с исполнителями из 17 стран: Норвегии, Сербии, Австралии, Румынии, Сан-Марино, Дании, Молдавии, Грузии, Нидерландов, Польши, Мальты, Латвии, Швеции, Черногории, Словении, Венгрии и Украины.

Финал популярного песенного конкурса состоится в Португалии 12 мая.

Фаворитом конкурса букмекеры называют представительницу Израиля Нетту Барзилай (Netta), которая исполнит песню Toy.

По словам Юрия Аксюты, российская делегация не ставит себе задачу победить на международном песенном конкурсе. Гораздо важнее, по его словам, «рассказать о себе, о русских, спеть то, что нас волнует». Продюсер пожелал Самойловой «выступить хорошо, ярко и интересно», а также получить «максимальное наслаждение от нахождения на этой сцене».



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