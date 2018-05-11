Жена Павла Прилучного разрушила чужую семью

С актрисой произошла необычная история.

На сегодняшний день Муцениеце и Прилучного можно справедливо назвать одной из самых крепких и гармоничных пар отечественного шоу-бизнеса, этот статус актриса довольно часто подтверждает в видеоблогах, посвященных семье. Некоторые поклонники Агаты ей завидуют, а другие — пытаются извлечь полезный опыт. Одна из подписчиц знаменитости, например, насмотревшись «прилучных будней», приняла решение развестись с мужем и искать такого же идеального и любящего мужчину, как Павел Прилучный.

«Мне недавно пришло очень длинное письмо на почту от одной женщины. Она мне рассказала, что, когда она начала смотреть мои влоги, поняла, что не любит своего мужа, что мучает себя и несчастлива в браке. В итоге она развелась. Знаете, а я не расстроилась! Наоборот, я очень порадовалась за эту женщину. Сразу скажу: я не за разводы, я — за счастливые семьи. Я всегда думаю, что, если ты находишься в обстоятельствах, которые делают тебя несчастливыми (неважно, брак это, учеба или работы), эти обстоятельства надо менять. Никакая ваша жертвенность никогда не принесет счастья другим, запомните это. Только вы — счастливая, искренняя, настоящая, можете делать счастливыми других. Я рада, что мои влоги вдохновляют других на поступки и на то, чтобы менять свою жизнь в лучшую сторону!», — рассказала Муцениеце.

Напомним, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце познакомились на съемках сериала «Закрытая школа», где сыграли влюбленную пару. Романтические отношения на экране переросли в страстный и стремительный роман в реальной жизни. 9 июля 2011 года влюбленные в тайне от широкой публики и журналистов расписалась в одном из московских ЗАГСов, спустя два года у Агаты и Павла появился на свет первенец — сын Тимофей, а весной 2016 года — дочь Мия. Сейчас вся семья Прилучных обитает в загородном доме в Подмосковье, однако в скором времени супруги вместе с детьми намерены перебраться в Москву, где уже обзавелись собственным жильем.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







