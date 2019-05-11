Лещенко вступился за Виторгана после его заявлений о праздновании Дня Победы



Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал критику в адрес артиста Максима Виторгана, который считает, что граждане РФ должны скромнее праздновать День Победы, так как нынешнему поколению отмечать «уже нечего».

Виторган на своей странице в Instagram подверг критике тех, кто празднует 9 Мая «с плясками и танчиками». Загрузка... По его мнению, 9 Мая — праздник тех, кто «эту победу одержал и выстрадал».

Затем актер объяснил свою запись и отметил, что журналисты неправильно трактовали его пост в социальной сети и вырвали цитату из контекста для «хлесткого заголовка».

Лещенко заступился за актера и высказался о позиции Максима Виторгана по поводу празднования Дня Победы, отметив, что на сегодняшний день есть много точек зрения по этому вопросу, пишет Nation News.

«Если Виторган хочет скромно справлять, то это его право. Как мы можем ограничивать людей в эмоциях? Я вчера выступал в Челябинске и пел довольно грустные песни. Народ стоял и слушал. Перед этим я заехал, поздравил ветеранов, они пели и танцевали, они радовались жизни», — отметил народный артист.

При этом эстрадный музыкант считает необходимым понимать, что День Победы — это ради ветеранов, а не ради обычных граждан.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







