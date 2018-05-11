Дмитрий Дибров больше не общается со старшим сыном



Телеведущий не в курсе, что происходит в жизни Дениса, сын от первого брака. Дмитрий Дибров и Эльмира были вместе всего три года. Сейчас мужчина не поддерживает связь с наследником.

Известный телеведущий Дмитрий Дибров сейчас живет вместе с женой Полиной, которая моложе него на 30 лет. Пара воспитывает троих сыновей. Мужчина души не чает в своих родных, а потому с удовольствием их балует.

Дмитрий часто рассказывает о младших детях, однако редко разговор заходит о старших. Сын Денис появился на свет в 1985 году в браке с Эльвирой. Этот союз просуществовал всего три года. С супругой Ольгой он прижил семь лет, у них родилась дочь Лада. Дмитрий признался, что в его жизни непростой период – он не поддерживает контакт с наследником и не знает, какой путь он для себя выбрал. А вот судьбой девушки он доволен.

«С Денисом мы, к сожалению, не общаемся, так сложилось. А Лада — да, мне все у нее нравится. Париж, где она живет, — это прекрасно. Мне нравится также и мой зять. Вот она вышла замуж позапрошлым летом. Он действительно милый, образованный парень. Ну слушайте, я вообще-то никогда не намерен был стать французским дедушкой. Но поверьте, меня об этом уже не спросят», - сообщил Дибров.

Несмотря на то, что сейчас в его отношениях со страшим сыном есть некоторое недопонимание, Дмитрий старается придерживаться тех методов воспитания, которые использовали его родители. Он остался доволен тем, какие жизненные принципы передали ему мама и папа.

«Абсолютно все, что я делаю со своими детьми, — это копия того, что со мной делал мой отец. Он что делал? Ничего! Просто мой отец играл на четырех инструментах, говорил на двенадцати языках и знал для 60-х годов все прорывное: джаз, Окуджаву, Новеллу Матвееву, Беллу Ахмадулину. И отец только то и делал, что постоянно мне демонстрировал интересные вещи. Это как раз оберегало меня от всех искусов жизни в южном городе, где можно было бы отправиться и в колонию для несовершеннолетних», - вспоминает Дибров.

Однако строгость в семье телеведущего тоже присутствует. Правда, исходит она не от него, а от Полины. По мнению Дмитрия, папы должны баловать малышей, а не ругать их за провинности. Дибров рассказал в интервью Womanhit, что он старается как можно интереснее проводить досуг с детьми.

«А вот нотации (все-таки нотации же нужны, детей же нужно воспитывать) — всем этим занимается у нас в семье мама. Это она источник запретов «не ковыряться в носу», слов «пора спать». Ну что же, товарищи, делать? Кто-то один должен быть добрым, а кто-то должен быть злым. К сожалению, это выпадает на долю мамы. От меня — только подарки и интересности», - признался ведущий.



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