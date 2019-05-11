Создатели «Матрицы» создадут продолжение трилогии



Кинорежиссеры Лана и Лилли Вачовски собираются снять продолжение культовой трилогии «Матрица» спустя двадцать лет, об этом рассказал американский режиссер и каскадер Чад Стахелски.

«Я счастлив, что Вачовски не только снимают «Матрицу», но и расширяют то, что мы все обожали», — заявил Стахелски в интервью Yahoo! Movies. Загрузка...

Кроме того, Стахелски, который был каскадером в «Матрице» и исполнял сложные трюки вместо исполнителя главной роли Киану Ривза, заявил, что готов вновь поучаствовать в съемке популярной киноленты.

Напомним, первый фильм трилогии «Матрица» вышел на экраны в 1999 году. Главные роли в картине исполнили Киану Ривз, Лоуренс Фишборн, Хьюго Уивинг и другие актеры. Второй и третий фильмы «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция» публика увидела в 2003 году. Кроме того, на счету сестер Вачовски такие известные киноленты как «V — значит вендетта», «Облачный атлас», «Вторжение» и другие.

Ранее режиссеры фильма «Мстители: Финал» Энтони и Джо Руссо сообщили, что в следующей части кинокомикса может появиться персонаж с нетрадиционной сексуальной ориентацией.



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