С Боруса эвакуирована 60-летняя туристка

С Боруса на МИ-8 эвакуировали 60-летнюю женщину- сообщает МЧС по РХ. При восхождении в составе туристической группы жительница Саяногорска упала и получила травмы.

Приземлиться вертолету было некуда, кругом крутые склоны и ни одной ровной площадки.

Спасатели спустились беспарашютным способом.

Пострадавшую осмотрели, оказали первую помощь на земле, погрузили в специальные носилки и подняли в вертолет на лебедке.

Туристку транспортировали в Абакан и передали медикам.

Как выяснилось, группа туристов-любителей из Саяногорска каждый год 9 мая совершает восхождение на хребет Борус.

Туристы отправились покорять пик Кошурникова, который известен сложностью маршрута и крутизной склонов. Путь на вершину они завершили успешно.

Проблема возникла на обратном пути, туристы шли по снежному полю, которое под вечер подмерзло и стало очень скользким.

Женщину подвела ее обувь, не предназначенная для серьезных походов.

Туристка поскользнулась и покатилась и упала. В операции спасения были задействованы 5 спасателей.