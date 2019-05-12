Алишеру Усманову вручили орден Дружбы

Как сообщает Коммерсант со ссылкой на источник в пресс-службе первого президента Казахстана, руководство страны оценило вклад бизнесмена в развитие сотрудничества между Казахстаном и Россией в экономической сфере. Решение о присуждении почетной награды было принято ещё в конце 2018 года, но торжественная церемония состоялась только сейчас.

В 2011 году Алишер Усманов также был награжден орденом «Достык» II степени «за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами».