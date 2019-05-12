Лазарев поведал о сложностях на репетициях перед Евровидением



Известный артист Сергей Лазарев, который в 2019 году представит РФ на международном вокальном конкурсе Евровидение, рассказал поклонникам о технических сложностях на репетициях выступления в Тель-Авиве.

В субботу в Израиле прошел второй прогон выступления исполнителя, отрывки из которого появились на сайте Евровидения. На фото и видео заметно, что декорации и костюм певца остались без изменений: Лазарев, одетый в белый наряд, появился в темноте на платформе с восемью зеркалами. Загрузка... Они будут служить экраном для спецэффектов.

Как рассказал поклонникам сам исполнитель в Instagram, репетиция была сложной, не все сработало так, как планировалось.

«В первый раз не сработало два экрана, но потом починили, и не сработала вода, какой-то у них насос сломался, уже мы это ремонтируем», — сообщил артист в Stories.

Лазарев отметил, что в целом прогон был удачным, все в достаточно штатном режиме. При этом, по его словам, организаторы, участники — все, кто имеет отношение к конкурсу — становятся все более взвинченными, поскольку шоу начнется уже на следующей неделе.

Напомним, Евровидение-2019 пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Лазарев в этом году представит Россию с песней Scream, которая написана Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.

Композиция, отметим, вызвала грандиозный ажиотаж, причем не только в России, но и за рубежом. Клип музыканта набрал несколько миллионов просмотров. Лазарев уже пообещал порадовать поклонников русскоязычной версией композиции.

Ранее музыкальный критик и шоумен Сергей Соседов оценил шансы российского исполнителя на победу в международном песенном конкурсе Евровидение-2019.



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