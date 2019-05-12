СМИ узнали о расставании Петросяна с молодой возлюбленной



Знаменитый юморист Евгений Петросян, вероятнее всего, расстался со своей спутницей Татьяной Брухуновой, о чем передает ряд СМИ. К такому выводу также пришли и поклонники комика, изучив публикации девушки в социальных сетях.

Отмечается, что Брухунова уже довольно длительное время проводит в одиночестве. Как сообщает Teleprogramma.pro, Татьяна якобы одна пила вино в ресторане. Сейчас многочисленные поклонники рассуждают на тему о том, почему девушка предпочла одинокий вечер компании знаменитого юмориста. Они также предполагают, что пара рассталась. Загрузка...

«Попетросянил и бросил», — пишут в социальных сетях.

Многие поклонники артиста также считают, что Петросян практически не проводит время со своей ассистенткой, с которой проработал много лет. Некоторые полагают, что их отношения зашли в тупик.

На протяжении 12 лет Брухунова является помощницей Петросяна. В программе «Эксклюзив» она призналась, что начала сотрудничество с юмористом 12 лет назад, будучи студенткой второго курса. Молодая возлюбленная 73-летнего артиста утверждает, что не виновата в разладе семейных отношений звездной пары.

«На момент прихода к Евгению Вагановичу, лично я брака между ними не видела. Я видела партнерские отношения», — сказала Брухунова.

Тем не менее, по ее словам, Степаненко почти сразу проявила к сопернице ревность.

«Спустя некоторое время после того, как я начала помогать Петросяну в бытовых вопросах и ездить с ним на гастроли, Степаненко начала проявлять ревность», — цитирует Газета.ru.

Следует отметить, что Петросян и его законная супруга Елена Степаненко приняли решение о разводе после 32 лет совместной жизни. Им предстоит поделить имущество, общая стоимость которого оценивается специалистами в 1,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что Евгений Петросян продолжает тратить большие деньги на содержание Елен Степаненко.

«Судья удовлетворила наше ходатайство, разблокировала счет, где было около 1,5 миллиона рублей. В итоге за несколько месяцев они были потрачены на оплату коммунальных услуг» — сказал адвокат артиста.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







