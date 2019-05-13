Первый канал прокомментировал слухи о попытках засекретить итоги шоу «Голос. Дети»



Первый канал не в курсе о попытках засекретить итоги шоу «Голос. Дети». Об этом в воскресенье заявил официальный представитель телекомпании.

«Мы ничего не можем сказать об этом, поскольку не владеем информацией. Мы продолжаем консультации с Talpa и держим их в курсе хода проверки. Уверены, что все заинтересованы в честности и прозрачности проекта «Голос», — пояснил он агентству ТАСС. Загрузка...

Ранее появилась информация о том, что отец 11-летней Микеллы Абрамовой попытался засекретить результаты шоу «Голос. Дети». Он якобы обратился с подобной просьбой в голландскую компанию Talpa, которая владеет правами на проект. Позже эти слухи опроверг представитель Алсу Сергей Фадеев, который заявил, что ни Ян Абрамов, ни другие члены семьи девочки не обращались в Talpa.

Напомним, скандал вокруг детского «Голоса» произошел после того, как победителем шестого сезона проекта стала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Она набрала рекордное количество голосов, однако телезрители не поверили результатам голосования. Поклонники программы заподозрили, что итоги голосования были «проплачены». Первый канал объявил о проверке результатов голосования с привлечением специалистов международной компании.

Продюсер Иосиф Пригожин не исключает, что слухи о просьбе засекретить итоги «Голоса» могли распространить недруги отца Микеллы — Яна Абрамова. Он также подчеркнул, что в конечном итоге травле подвергается сама девочка, которая ни в чем не виновата.



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