Букмекеры огласили тройку фаворитов Евровидения-2019



Букмекеры поведали о том, кто может одержать победу в международном песенном конкурсе Евровидение-2019. Соответствующая информация размещена на официальном сайте конкурса.

Согласно данным букмекерских контор, лидером считается представитель Нидерландов Дункан Лоуренс (Duncan Laurence) с композицией Arcade. Загрузка... В топ-3 лидеров также, по мнению букмекеров, должны оказаться исполнители из Швеции и Франции. Российский музыкант Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе, вероятно, займет четвертую строчку.

Помимо этого, в топ-10 могут войти музыканты из Азербайджана, Италии, Мальты, Швейцарии, Австралии и Исландии.

Напомним, 8 мая музыкальный критик Сергей Соседов рассказал о шансах Лазарева на победу в музыкальном конкурсе в Тель-Авиве. По мнению эксперта, артист сможет войти в топ-5 лидеров только при условии, что его поддержат страны, входившие в состав Советского Союза, сообщает телеканал «360».

Ранее музыкант показал в Instagram фрагмент своего конкурсного номера. Пользователи Сети пришли в восторг от 30-секундного ролика, сообщает «Свободная пресса».

Как сообщал НСН, Лазaрев пообещал предстaвить русскоязычную версию песни Scream, с которой он выступит на Евровидение-2019 в Израиле. При этом исполнитель заверил, что сделает все возможное, чтобы победить.



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