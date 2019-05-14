Актер Никита Панфилов не поедет в Крым из-за съемок на Украине

14.05.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Актер Никита Панфилов не поедет в Крым из-за съемок на УкраинеУ актера есть на то причины.

По словам артиста, он планирует играть в продолжении украинского телесериала "Пес", а после посещения полуострова его участие в проекте будет невозможно.

"Иначе я просто не смогу сниматься. Загрузка... Все съемки проходят на Украине, и я единственный российский актер там", — цитирует Памфилова телеканал "Звезда". Актер добавил, что его "не тянет" в Крым.

Панфилов сыграл более 50 ролей в кино и телепроектах. Наибольшую популярность ему принесли съемки в картине "Салют-7" и сериале "Мажор".

Украинские власти довольно часто запрещают въезд в страну российским деятелям культуры, в основном из-за того, что они бывали в Крыму. Кроме того, украинское Министерство культуры составляет черный список российских актеров, режиссеров, музыкантов, писателей, которых в Киеве считают "угрозой национальной безопасности". В последней версии списка числятся почти 150 человек.

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