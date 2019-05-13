Скончалась актриса из сериала «Твин Пикс»



Пегги Липтон, американская актриса, модель и певица, которая сыграла роль Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс», скончалась в возрасте 72 лет. Загрузка...

«Она закончила жизнь спокойно, в окружении своих дочерей и племянниц. Каждый момент, проведённый вместе с ней, был большим счастьем для нас», — приводит Los Angeles Times заявление дочерей актрисы.

Липтон начала сниматься в американских сериалах в 1960-х годах. В 1971 году за роль в сериале The Mod Squad получила престижную премию «Золотой глобус» в номинации «лучшая женская роль в телевизионном драматическом сериале».

В 1990 году Липтон сыграла роль владелицы закусочной Нормы Дженнингс в сериале Дэвида Линча «Твин Пикс». Также она снялась в продолжении сериала в 2017 году.



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