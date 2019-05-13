Гарик Харламов не удержался от шуток над похоронившей мать Гузеевой



Резидент Comedy Club Гарик «Бульдог» Харламов не удержался от шуток над актрисой и телеведущей Ларисой Гузеевой, которая осенью прошлого года похоронила свою мать.

Поводом для шутки стал костюмированный бал Met Gala, на который американский актер и певец Джаред Лето пришел с копией своей головы. Харламов отредактировал эту фотографию заменив лицо Лето на лицо Гузеевой, а лицо кукольной головы — на свое. На другой фотографии в роли самого Лето выступает уже певица Ольга Бузова, а в роли его головы — еще один резидент Comedy Club Тимур «Каштан» Загрузка... Батрудинов.

«На Met Gala 2019 мировые звезды пришли в разных креативных костюмах, но у некоторых идеи совпали. Поэтому общественности показали не всех. Вот выкладываю эксклюзив с показа. Только у меня есть эти фотки! Никому не говорите! Листайте», — пишет Харламов в Instagram.

Мнения подписчиков Харламова разошлись. Некоторые поддержали шутку, другие сочли ее не слишком остроумной. Напомним, что в октябре прошлого года ведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева сообщила о смерти своей матери.

Гузеева знакома российскому телезрителю по фильмам «Место встречи изменить нельзя», «Чужие здесь не ходят», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается» и «Жизнь Клима Самгина», но настоящую известность ей принесла роль в ленте «Жестокий романс». На протяжении вот уже 10 лет актриса ведет передачу «Давай поженимся» на Первом канале.

Джаред Лето является вокалистом группы Thirty Seconds to Mars и киноактером. Он сыграл в таких фильмах, как «Бойцовский клуб», «Американский психопат», «Реквием по мечте», «Телефонная будка», «Отряд самоубийц» и «Бегущий по лезвию 2049».



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