Бывший супруг Началовой поведал о травле после ее смерти



Бывший солист группы «Премьер-министр», экс-супруг певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской поведал о травле после смерти исполнительницы. Ранее после трагической смерти Юлии Началовой музыкант подвергся критике со стороны поклонников артистки.

Стало известно, что в отношениях пары было много ссор, которые могли негативно повлиять на здоровье Началовой. Отец российской певицы Виктор Началов рассказал, что ее первый муж Дмитрий Ланской часто критиковал лишний вес исполнительницы.

Бывший муж Началовой рассказал о травле после ее смерти. Ланской ответил на эти нападки и обвинения. Загрузка...

«Я к этой ситуации никоим образом не причастен. Я не вхожу в круг неадекватных людей, которые на федеральных каналах порочат честь и достоинство. Я — нормальный человек. Ничего нового, это старо как мир», — добавил он.

При этом артист не собирается годами судится с теми, кто порочил его честь и достоинство. Как пишет Teleprogramma.pro, по его словам, он неагрессивный человек и признает, что «плохой мир лучше доброй ссоры».

Ранее Виктор Началов рассказал, что в первый раз Юлия Началова вышла замуж до 20 лет. Ее избранником стал солист группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской. По словам Началова, они были «эффектной парой — два ярких и привлекательных блондина». Он уточнил, что дочь любила мужа, много о нем говорила, и «из-за него немало настрадалась». Отец рассказал, как Началова из-за первого мужа довела себя до анорексии.

Виктор Началов подчеркнул, что дочь вспоминала, как муж «незаслуженно к ней придирался». Как ранее писали СМИ, из-за желания нравиться мужу певица довела себя до анорексии. То, что у дочери был такой диагноз, подтвердил отец Юлии Виктор. Он напомнил, что возил Началову в диагностический центр, где ее состояние здоровья медленно пришло в норму. Отец певицы считает, что трудности этого периода жизни могли серьезно сказаться на здоровье.

Напомним, известная российская певица Юлия Началова ушла из жизни 16 марта. Как пишет «Газета.ru», ей было 38 лет. Исполнительница в начале марта попала в больницу, медики боролись за ее жизнь до последнего, но сердце артистки не выдержало. Началова умерла из-за сепсиса, эту информацию подтвердила пиар-директор покойной певицы Анна Исаева.



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