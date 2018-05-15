16 фактов о звездах, в которые трудно поверить

Знаменитости всегда под бдительным прицелом у тех, кто считает их своими кумирами. Особо преданные фанаты знают биографию своих кумиров вплоть до мельчайших деталей. Но есть в жизни знаменитостей факты, которые они хотели бы скрыть или, наоборот, рассказать об этом всему миру.

Мы собрали коллекцию интересных фактов, после которых вы посмотрите на звездную жизнь с новой стороны.

Кристофер Уокен — укротитель львов

Кем только не работали голливудские звезды в молодости! Но вот у Кристофера Уокена была одна из самых необычных профессий. В 16 лет в качестве подработки летом он работал укротителем львов в цирке. А еще он танцевал в ночном клубе и снялся в клипе Мадонны.

Песня для Скарлетт Йоханссон

Помните, как в 2008 году из каждого утюга звучала песня Кэти Перри «I Kissed a Girl»? Так вот, музой для Кэти стала Скарлетт Йоханссон. Певица признается, что увидела Скарлетт на обложке и была вдохновлена милой улыбкой актрисы.

Музыкант Кристофер Ли

Саруман Кристофер Ли был неплохим музыкантом. Он играл хеви-метал. Кристофер сотрудничал с группой Manowar, а в 88 лет записал первый сольный метал-альбом, который получил премию музыкального журнала Metal Hammer.



Кейт Миддлтон и принц Уильям

Королевская свадьба привлекает к себе особое внимание. Особенно когда на глазах всего мира воплощается в реальность сказка о Золушке. Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон не стала исключением. Бракосочетание занесено в Книгу рекордов Гиннесса, ведь его одновременно посмотрело наибольшее число человек — аж 2 млрд!

Опра «Орпа» Уинфри

На самом деле известную телеведущую зовут Орпа Гейл Уинфри. Орпа — это имя библейского персонажа. Опрой она зовется потому, что ее имя неправильно записали.

Бенедикт Камбербэтч был похищен в ЮАР

В 2005 году Бенедикта и его двух друзей похитили в ЮАР. К их машине подъехали 6 вооруженных преступников, связали молодых людей и увезли с собой. Но в скором времени бандиты выкинули пленников из машины. На дороге их подобрал незнакомец и привел в чувства. «Я смотрел в лицо подобравшего нас человека и плакал от благодарности. Этот случай наложил серьезный отпечаток на мои жизненные ценности и приоритеты».



Стив Бушеми ликвидировал последствия теракта 11 сентября

В 80-х годах голливудский актер Стив Бушеми работал пожарным в Нью-Йорке. После трагедии 11 сентября Бушеми вернулся к прежней работе. Наравне с другими спасателями он по 12 часов разгребал обломки Всемирного торгового центра в поисках выживших. В 2012 году Бушеми помогал устранять последствия урагана «Сэнди». Он долго скрывал свое участие в этих событиях и всячески отрицал свою помощь в различных интервью.



Открытка для Роберта Дауни — младшего

Роберт Дауни — младший имеет огромные толпы фанатов по всему миру. И Китай не является исключением. Китайские поклонники подарили «Железному человеку» открытку. Но не простую. Ее подписали 5 339 человек! Вот что значит всенародная любовь.

Дуэйн Джонсон — мировой рекордсмен по селфи

На премьере фильма «Разлом Сан-Андреас» в Лондоне «Скала» установил рекорд: 105 селфи за 3 минуты. Он фотографировался со своими поклонниками. Кстати, Дуэйн побил свой же предыдущий рекорд — 75 снимков за это же время. Судья Книги рекордов Гиннесса зафиксировал, что изображения четкие, а лица можно распознать. Актер признается, что очень любит селфи.

Шакира — королева Facebook

Если Дуэйн Джонсон — повелитель селфи, то Шакиру можно назвать королевой Facebook. Ей принадлежит весьма необычный рекорд. Она стала первым человеком, который собрал 100 млн лайков в социальной сети! Впечатляет, не правда ли?



Спортивная карьера Джейсона Стейтема

Прежде чем покорить Голливуд, Джейсон Стейтем работал уличным торговцем, моделью, актером уличного театра. Но настоящей страстью Джейсона были прыжки в воду. 12 лет он входил в состав британской национальной сборной по прыжкам в воду и участвовал в соревнованиях.

Сара Джессика Паркер — потомок салемских ведьм

Много раз «пра» бабушка Сары Джессики Паркер — Эстер Элвелл — была последней обвиненной в колдовстве салемской колдуньей. Но Эстер не пострадала, так как к моменту суда над ней преследования ведьм прекратились и женщину отпустили.

Плохой актер Гэри Олдмен

Гэри Олдмен — «лучший молодой британский актер современности» — не смог поступить в Королевскую академию театрального искусства. Там ему посоветовали найти более подходящее ремесло, не связанное с актерским искусством. Вот что значит идти к своей цели, несмотря ни на что.



Уолт Дисней и «Оскар»

Уолта Диснея 59 раз номинировали на премию «Оскар». Это является абсолютным рекордом среди номинаций. Число статуэток у мультипликатора тоже рекордное — 26.

Родственные узы Аффлека и Деймона

Бен Аффлек и Мэтт Деймон — образец мужской дружбы. Они познакомились еще в начальной школе и дружат более 30 лет. А еще актеры являются дальними родственниками. Их общий предок Уильям Ноултон приехал в Америку в XVII веке. Так что Бен и Мэтт — кузены в 10-м поколении.

Запрещенный Брэд Питт

Рекламу автомобиля Toyota c Брэдом Питтом запретили в Малайзии. А все потому, что актер оказался очень красивым и многие местные жители могли почувствовать себя неполноценными.

Какой факт удивил вас больше всего? Поделитесь этим, нам очень интересно.



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