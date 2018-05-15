«Будет еще круче»: Киркоров обещает очередной клип про синий хардкор



Важный скандал недели: кто, а главное, за что хотят лишить короля российской эстрады Филиппа Киркорова звания народного артиста РФ?

После выхода клипа «Цвет настроения синий» интернет-пространство просто взорвалось. За первые сутки — 5 млн просмотров. Еще через день — 10 млн просмотров.

Филипп Киркоров, народный артист России: «Это был самый долгий клип по съемке за всю мою творческую историю, а она насчитывает более 30 лет. Мы снимали почти неделю! Скоро цифра станет 25 млн (просмотров — ред.)! Это говорит о том, что это нравится, что это зацепило!»

Больше никаких розовых очков: только синий и только хардкор. Киркоров в клипе — не Киркоров, а 16-летний нигилист. А массовка и вовсе заставляет усомниться: кумир молодежи Тимати в образе многодетного отца-кавказца. Рудковская позволяет Гном Гномычу пить напитки покрепче из горла. Золотой голос России опустился, чтобы собрать собачьи экскременты, а еще и Лепс в непристойном виде.

Филипп Киркоров: «Было еще в Москве очень холодно, а бедный Гриша уже валялся на асфальте, настоящий друг, настоящий артист».

Коллеги по цеху все как один погрузились в этот цвет настроения. Лолита танцует прямо в аэропорту Торонто, Рудковская — на берегу океана. А Татьяна Навка под заводные «внутри мартини, а в руках бикини» вышла на лед.

Однако в Интернете появилась петиция президенту России и министру культуры с просьбой лишить Киркорова звания народного артиста.

Вадим Манукян, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ: «Творчеством можно назвать разные вещи. Но народный артист России, на мой взгляд, не должен позволять себе подобные вещи».

Филипп Киркоров: «Сколько я пою, сколько я живу, всю жизнь находятся недовольные, у меня такое ощущение, что если мне даже кирпич на голову упадет, скажут, что я виноват. Всю жизнь были люди, которым что-то не нравилось».

А не нравится, видимо, потому что этот клип — не что иное, как зеркало.

Филипп Киркоров: «Мы создали видео, в котором есть срез сегодняшнего дня и сегодняшних пороков, над которыми мы смеемся, которые со стороны выглядят нелепо, и над этим поведением мы и посмеялись.

Я всегда все делал наперекор и вопреки, и чем больше недовольных от моего последнего творческого проекта под названием „Цвет настроения синий“, тем больше это меня куражит и заводит. Так что ждите, хейтеры, ждите те, кому не нравится, ждите, авторы петиций, обязательно будет продолжение, и оно будет еще круче».

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