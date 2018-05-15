Тест ДНК вместо подарков. Экс-супруг Алисы Аршавиной сомневается в отцовстве их детей

У Алисы Аршавиной появилось подозрение, что ее первый супруг намерен оспорить отцовство, чтобы выписать рожденных в браке 14-летнего сына и 7-летнюю дочь из квартиры на Крестовской острове.

У супруги футболиста "Кайрата" Андрея Аршавина возникли проблемы с отцом её старших детей, президентом столичной компании "Промстрой груп" Алексеем Казьминым. Сперва, по её словам, бизнесмен перестал общаться с их общими детьми: 14-летним сыном и семилетней дочерью. А недавно она узнала, что Казьмин обратился в специальный центр, чтобы провести тест на отцовство.

Алиса Аршавина недоумевает, чем вызваны сомнения её первого супруга. Тем более что никаких финансовых претензий к нему у неё не возникало даже после развода: женщина утверждает, что не подавала на раздел имущества или алименты и никогда у него ничего не просила.

— Я была в шоке, когда узнала, что ему необходима экспертиза, — приводит слова Аршавиной "Стархит". — В голове до сих пор не укладывается. Неужели он их (детей. — Прим. ред.) не любит и ничего не чувствует?

По словам Алисы, её младшая дочь от Казьмина поступка отца не поймёт — ещё мала. А вот сын, узнав о сомнениях и ДНК-экспертизе, очень расстроится. Тем более что у супруги Аршавина есть догадки, почему Казьмин так поступил.

— Вполне возможно, он хочет сделать фейковую экспертизу и выписать их из квартиры на Крестовском острове. Причём тест стоит немалых денег — их ему не жалко. Лучше бы подарки детям купил, — рассуждает она.

Напомним, в 2012 году Аршавин пережил громкий развод, оставив мать своих троих детей Юлию Барановскую. 1 сентября 2016 года футболист женился на Алисе Казьминой, с которой до этого встречался несколько лет. В феврале 2017 у них родилась общая дочь Есеня.



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