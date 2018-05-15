Открытие Крымского моста пройдет с участием Путина

Считанные часы остаются до официального открытия масштабного проекта под названием Крымский мост. Это событие станет праздничным, а личное участие в нем примет российский президент Владимир Путин. Именно он инициировал начало строительства.

В России планомерно подходит к концу одна из самых масштабных строек. Речь, конечно же, идет о Крымском мосте. Его решили сдать в строй на полгода раньше изначально запланированного срока. Частный транспорт на мост пустят в среду, а именно в 05:30 по московскому времени движение будет открыто по двум полосам в каждую сторону.

Сегодня, 15 мая, президент РФ Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии открытия автомобильной части моста через Керченский пролив. Вместе с этим ожидается, что российский лидер осмотрит транспортный переход и совместно со строителями и инженерами проверит работу центра управления движением.

В программе сегодняшних мероприятий значится проезд колонны строительной техники. Так часто делают, когда сдают в эксплуатацию мостовые переходы. В частности, для этого были приглашены представители мостоотрядов из разных регионов страны. Например, такая почетная возможность предоставилась тем людям, которые приложили руку к возведению объектов для Олимпиады в Сочи, готовили инфраструктуру во Владивостоке для проведения саммита АТЭС, а также сделали возможным проведение Универсиады в Казани.

Автомобильное движение по Крымскому мосту будет открыто уже завтра, 16 мая. Строители сумели сделать, казалось бы, невозможное. Ведь изначально планировалось, что машины смогут двигаться по мосту только ближе к концу 2018 года. На первое время разрешение на проезд по мосту будут иметь легковые автомобили и пассажирские автобусы. Максимальная скорость движения составит 90 километров в час.

Главной особенностью Крымского моста является то обстоятельств, что он является самым протяженным в России - его длина равна 19 километрам, а соединяет он Краснодарский край и Крым. На строительство моста было потрачено около 200 миллиардов рублей.

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