Газманов сообщил, что у него нашли серьезное заболевание



Певец рассказал, что огромную помощь в лечении ему оказала его семья - супруга Марина и дети.

Известный исполнитель Олег Газманов в эфире телеканала НТВ рассказал о серьезном недуге. Он рассказал, что врачи диагностировали у него опухоль на голосовых связках.

Газманов уверяет, что для человека его профессии такой диагноз является приговором. Однако, по его словам, «нашелся человек», избавивший певца от тяжелой болезни.

Певец сказал, что огромную помощь в лечении ему оказала его семья - супруга Марина и дети.

Марина - вторая супруга Газманова, с ней он познакомился, еще будучи женатым, в 1989 году. Ранее она являлась супругой родного брата Сергея Мавроди - Вячеслава, в браке с ним она родила сына Филиппа. Женившись на Марине, Газманов усыновил мальчика. Позже у семейной пары родилась дочка Марианна. В настоящее время ей 15 лет.



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