Лера Кудрявцева будет мамой и бабушкой одновременно



Пополнение семейств ожидается в скором будущем. Так, уже известен пол одного из детей — у телеведущей родится внук.

46-летняя российская телеведущая Лера Кудрявцева станет мамой во второй раз и бабушкой одновременно — возлюбленная её 28-летнего сына Жана также находится в положении. Об этом сообщает издание 7days.ru.

— Они официально не расписаны, но живут вместе. Жан планирует после рождения ребёнка устроить свадьбу и в данный момент занят организацией мероприятия: выбором обручальных колец, места для торжества, — рассказал собеседник портала.

Сообщается, что Жан и Анастасия уже знают пол будущего ребёнка и это мальчик. Пополнение в семье ожидается в ближайшие месяцы.

О том, что Кудрявцева и её супруг хоккеист Игорь Макаров ждут ребёнка, стало известно ранее. Новостью о скором пополнении в семье поделился близкий друг семьи российский телеведущий Андрей Малахов.



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